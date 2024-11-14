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Космодром
Российская компания запустит два спутника сверхвысокого разрешения
В России
14 ноября 2024, 15:46
Поиск «девятой планеты» активизировался с новыми технологиями и наблюдениями
Наука и технологии
11 ноября 2024, 06:45
В начале ноября 2024 Россия запустит первый российско-китайский спутник
Наука и технологии
29 октября 2024, 00:12
В России разработали эффективную систему связи для космодромов
Наука и технологии
03 октября 2024, 21:04
Спутники для изучения «космической погоды» Земли доставили на космодром
Наука и технологии
29 сентября 2024, 23:45
На космодроме Восточный улучшат комплексы для пилотируемых миссий
В России
12 августа 2024, 18:45
Ракета NASA SLS прибыла на стартовую площадку для полета человека на Луну
Наука и технологии
26 июля 2024, 19:49
В России запустят новый спутник для мониторинга Земли
В России
17 мая 2024, 21:59
Россия построит космодромы за рубежом
В России
17 мая 2024, 18:54
Глава «Роскосмоса» рассказал, почему перенесли запуск ракеты «Ангара-А5»
Наука и технологии
09 апреля 2024, 19:50
Ученые предложили обезвоживать стратосферу Земли
Наука и технологии
29 февраля 2024, 21:26
Индия построит второй космодром
Наука и технологии
23 февраля 2024, 22:26
Космодромы России: сколько их?
Наука и технологии
27 декабря 2023, 15:59