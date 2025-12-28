Космодром «Восточный» получил «максимально надёжное электроснабжение»

Основным новым источником стала крупнейшая на Дальнем Востоке подстанция «Амурская». От неё до космодрома построили новую линию электропередачи длиной более 58 километров. Для этого энергетики установили более 200 опор и смонтировали сотни километров проводов.

Эта модернизация гарантирует космодрому электроснабжение по высшей категории надёжности. Перебои с электричеством для критически важных объектов, таких как стартовые комплексы, теперь практически исключены. Космодром получит 49 мегаватт мощности.

При строительстве линии использовалось современное российское оборудование. Инженеры также позаботились об экологии: на опорах установили специальные защитные устройства для птиц.