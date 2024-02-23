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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 22:26
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Индия построит второй космодром

Для малых спутников
Власти Индии планируют построить второй космодром для запуска малых спутников. Новый объект будет расположен в городе Куласекарапаттинам на площади 9 кв. км, пишет ТАСС ссылаясь на газету Deccan Herald.
Индия построит второй космодром

© Ferra.ru

Стоимость проекта оценивается в почти $ 115 млн, и церемония закладки первого камня запланирована на 28 февраля с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Эксперты отмечают, что новый космодром позволит сэкономить топливо, так как спутники, запущенные отсюда, смогут направляться на юг непосредственно. Это отличается от существующего космодрома в Бенгальском заливе, откуда спутники летят в юго-восточном направлении, избегая полета над Шри-Ланкой и совершая резкий маневр для достижения Южного полюса.

Правительство штата также планирует создать вокруг космодрома парк космической промышленности, чтобы привлечь научно-технические и конструкторские фирмы в этот регион.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
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#технологии
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#спутник
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#разработка
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#индия