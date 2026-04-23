Ракету с кораблём «Прогрессом МС-34» собрали на Байконуре для запуска 26 апреля

Старт намечен на 26 апреля. Корабль повезёт на МКС 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр «Орлан МКС» №8 и аппаратуру для научных экспериментов. Сообщается, что ракету уже вывезли на стартовый комплекс и установили вертикально. «Прогресс МС-34» заменит на станции корабль «Прогресс МС-32», который на днях был сведён с орбиты и разрушился в атмосфере. Запуск запланирован на 26 апреля.

Отправляемый груз также — оборудование для экспериментов «Виртуал», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

«"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе», — сказано в сообщении Роскосомоса.