Ракету с кораблём «Прогрессом МС-34» собрали на Байконуре для запуска 26 апреля

Опубликовано 23 апреля 2026, 11:501 мин.
Ракету с кораблём «Прогрессом МС-34» собрали на Байконуре для запуска 26 апреляКорабль доставит на МКС новый скафандр и оборудование для экспериментов
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-34». Об этом со ссылкой на Роскосмос сообщает ТАСС.
Старт намечен на 26 апреля. Корабль повезёт на МКС 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр «Орлан МКС» №8 и аппаратуру для научных экспериментов. Сообщается, что ракету уже вывезли на стартовый комплекс и установили вертикально. «Прогресс МС-34» заменит на станции корабль «Прогресс МС-32», который на днях был сведён с орбиты и разрушился в атмосфере.
Отправляемый груз также — оборудование для экспериментов «Виртуал», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».
«"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе», — сказано в сообщении Роскосомоса.