Поиск «девятой планеты» активизировался с новыми технологиями и наблюдениями

Но и это пока не доказало существование ещё одной планеты в нашей системе.

Ожидается, что обсерватория Веры Рубин в Чили, которая начнет работу в 2025 году, проведет всенебесное исследование с помощью самой крупной цифровой камеры в истории. Сирадж считает, что это даст беспрецедентные данные и, возможно, откроет эту загадочную планету. В поиске также участвуют телескопы Keck и Subaru, как и проект Backyard Worlds.