Ученые предложили обезвоживать стратосферу Земли

Водяной пар действует как парниковый газ, задерживая солнечное тепло и способствуя потеплению. Согласно теории, если удалить небольшую часть (около 3%) водяного пара в стратосфере, то больше тепла сможет уходить обратно в космос, что приведет к охлаждению.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) считают, что такой подход многообещающий, но подчеркивают, что это не самый идеальный вариант. Ведущий автор Джошуа Шварц называет его «одной из альтернатив» среди других решений, необходимых для борьбы с изменением климата.

Одна из проблем заключается в разработке технических возможностей для доставки ледообразующих частиц в стратосферу. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять потенциальные риски и непредвиденные последствия.