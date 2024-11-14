Российская компания запустит два спутника сверхвысокого разрешения

Опубликовано 14 ноября 2024, 15:461 мин.
Российская компания запустит два спутника сверхвысокого разрешенияЗапуск намечен на 2025 год
Российская космическая компания Sitronics Space, входящая в Sitronics Group, планирует запуск сразу двух спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сверхвысокого разрешения под названием «Киноспутник». Об этом сообщил глава компании Павел Черенков.
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Компания «Спутникс», также часть Sitronics Group, впервые заявила о намерении разработать и запустить один такой спутник еще в 2021 году. Черенков отметил, что первый аппарат уже находится на завершающей стадии производства, а его испытания планируется завершить в ноябре 2025 года. Он также добавил, что существует вероятность запуска второго спутника одновременно с первым.
Суперсовременные спутники «Киноспутник» предназначены для высококачественного мониторинга Земли и могут значительно повысить точность получения данных, необходимых для различных отраслей.