Российская компания запустит два спутника сверхвысокого разрешения

Компания «Спутникс», также часть Sitronics Group, впервые заявила о намерении разработать и запустить один такой спутник еще в 2021 году. Черенков отметил, что первый аппарат уже находится на завершающей стадии производства, а его испытания планируется завершить в ноябре 2025 года. Он также добавил, что существует вероятность запуска второго спутника одновременно с первым.

Суперсовременные спутники «Киноспутник» предназначены для высококачественного мониторинга Земли и могут значительно повысить точность получения данных, необходимых для различных отраслей.