Спутники для изучения «космической погоды» Земли доставили на космодром

На космодром Восточный прибыли два космических аппарата «Ионосфера-М» № 1 и № 2, созданные Корпорацией «ВНИИЭМ», которая входит в состав «Роскосмоса». Эти спутники станут ключевыми участниками проекта «Ионозонд», первой в России системы для мониторинга так называемой «космической погоды» вокруг Земли.

Система «Ионозонд» разрабатывается по заказу Роскосмоса и призвана обеспечить непрерывный мониторинг ионосферы, а также изучение околоземного космического пространства. В проекте предусмотрено четыре спутника «Ионосфера-М», которые будут работать в двух орбитальных плоскостях. Это позволит получать данные о физических явлениях, происходящих в ионосфере из-за как природных, так и антропогенных воздействий, и отслеживать изменения в атмосфере, распределение озона и радиационную обстановку.

Запуск «Ионосфера-М» № 1 и № 2 намечен на осень 2024 года. Специалисты ВНИИЭМ и других организаций «Роскосмоса» займутся подготовкой спутников к запуску с помощью ракеты «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Данные, полученные с этих аппаратов, будут полезны не только для науки, но и для таких высокотехнологичных систем, как связь и навигация, которые могут страдать от воздействия солнечной активности.