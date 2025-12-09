На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для ракет «Ангара»

Стартовая площадка площадью 45 000 квадратных метров является одной из самых современных в мировой космической отрасли и оснащена по последнему слову техники. В дополнение к стартовой площадке в составе стартового комплекса «Ангара» завершено строительство 37 других объектов, включая командный пункт, установки для хранения и переработки кислорода и азота, газохранилища и эвакуационные туннели.

Модульная конструкция комплекса позволяет проводить одновременные этапы строительства, монтажа и испытаний с использованием новейших технологических достижений. Новиков отметил, что в эксплуатацию введено 70% сооружений. Ввод в эксплуатацию остальных вспомогательных объектов запланирован на конец марта 2026 года.

