На космодроме Восточный улучшат комплексы для пилотируемых миссий

Опубликовано 12 августа 2024, 18:45
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На космодроме Восточный улучшат комплексы для пилотируемых миссийРакет-носителей "Ангара"
Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева, входящий в Роскосмос, работает над модернизацией технического и стартового комплексов на космодроме Восточный. Эти улучшения направлены на подготовку ракет-носителей «Ангара» для запусков пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) и модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС).
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Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что работы включают адаптацию ракет для запуска космических головных частей и модуля РОС. По его словам, модернизация космической инфраструктуры также охватывает подготовку к запуску новых модулей и пилотируемых кораблей.
ПТК НП разрабатывается для полетов к РОС и за пределы околоземной орбиты. Первый полет ПТК НП планируется на 2028−2029 годы, а набор космонавтов и создание тренажеров начнется в 2024—2025 годах. Запуск ПТК НП и модуля РОС намечен на 2027 год, сообщил главный конструктор РОС Владимира Кожевникова.