На космодроме Восточный улучшат комплексы для пилотируемых миссий

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что работы включают адаптацию ракет для запуска космических головных частей и модуля РОС. По его словам, модернизация космической инфраструктуры также охватывает подготовку к запуску новых модулей и пилотируемых кораблей.

ПТК НП разрабатывается для полетов к РОС и за пределы околоземной орбиты. Первый полет ПТК НП планируется на 2028−2029 годы, а набор космонавтов и создание тренажеров начнется в 2024—2025 годах. Запуск ПТК НП и модуля РОС намечен на 2027 год, сообщил главный конструктор РОС Владимира Кожевникова.