С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-1.2» в интересах Минобороны

Согласно заявлению Минобороны, запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2», оборудованной полезной нагрузкой для ведомства, состоялся 25 ноября в 16:42 по московскому времени.

«Во вторник, 25 ноября, в 16 часов 42 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении Минобороны.