Роскосмос не планирует завершать сотрудничество с Казахстаном по Байконуру

Баканов отметил, что у Роскосмоса есть неплохие перспективы развития сотрудничества с казахстанской стороной. Ранее Россия и Казахстан уже договорились о запуске девяти ракет-носителей «Протон-М» с Байконура.

Кроме того, страны продолжают работу над совместным проектом «Союз-5 — Сункар» с использованием стартового комплекса «Байтерек». Эта ракета должна стать ключевым элементом обновлённой пусковой инфраструктуры космодрома. По словам главы Роскосмоса, взаимодействие с Казахстаном остаётся важным направлением для сохранения и развития космической программы России.

«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трёх работаем, планов сворачивать ни один из них нет», — подчеркнул Баканов.