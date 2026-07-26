Роскосмос не планирует завершать сотрудничество с Казахстаном по Байконуру

Опубликовано 26 июля 2026, 01:551 мин.
Роскосмос не планирует завершать сотрудничество с Казахстаном по БайконуруГлава госкорпорации подтвердил работу над совместными проектами «Протон-М» и «Сункар»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью «Вестям» заявил, что госкорпорация не планирует сворачивать сотрудничество с Казахстаном по космодрому Байконур. Россия использует три космодрома, включая Байконур, и не намерена отказываться ни от одного из них. Стороны уже договорились о запуске девяти ракет «Протон-М» и работают над совместным проектом «Союз-5 — Сункар» для комплекса «Байтерек».
Баканов отметил, что у Роскосмоса есть неплохие перспективы развития сотрудничества с казахстанской стороной. Ранее Россия и Казахстан уже договорились о запуске девяти ракет-носителей «Протон-М» с Байконура.
Кроме того, страны продолжают работу над совместным проектом «Союз-5 — Сункар» с использованием стартового комплекса «Байтерек». Эта ракета должна стать ключевым элементом обновлённой пусковой инфраструктуры космодрома. По словам главы Роскосмоса, взаимодействие с Казахстаном остаётся важным направлением для сохранения и развития космической программы России.
«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трёх работаем, планов сворачивать ни один из них нет», — подчеркнул Баканов.