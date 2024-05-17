В России запустят новый спутник для мониторинга Земли

Спутник «Обзор-Р» будет оснащен передовыми технологиями радиолокации, что позволит ему осуществлять круглосуточное наблюдение независимо от погодных условий. Главное преимущество спутника — это не просто фотографии, а цифровые данные о свойствах земной поверхности, отметил Дмитрий Баранов.

Планируется, что запуск первого аппарата состоится в ближайшее время, в то время как работа над созданием второго спутника уже начата. Спутники серии «Обзор-Р» обещают стать важным инструментом для мониторинга и изучения земной поверхности, предоставляя ученым и специалистам ценные цифровые данные для анализа и принятия решений.