В России запустят новый спутник для мониторинга Земли

Опубликовано 17 мая 2024, 21:59
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В России запустят новый спутник для мониторинга ЗемлиОн предоставит цифровые данные об объектах
Ракетно-космический центр «Прогресс» завершает создание и готовится к запуску первого из серии радиолокационных спутников «Обзор-Р». Генеральный директор центра, Дмитрий Баранов, подтвердил, что аппарат не ограничится простыми снимками из космоса, а предоставит цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней.
Спутник «Обзор-Р» будет оснащен передовыми технологиями радиолокации, что позволит ему осуществлять круглосуточное наблюдение независимо от погодных условий. Главное преимущество спутника — это не просто фотографии, а цифровые данные о свойствах земной поверхности, отметил Дмитрий Баранов.
Планируется, что запуск первого аппарата состоится в ближайшее время, в то время как работа над созданием второго спутника уже начата. Спутники серии «Обзор-Р» обещают стать важным инструментом для мониторинга и изучения земной поверхности, предоставляя ученым и специалистам ценные цифровые данные для анализа и принятия решений.