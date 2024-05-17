Россия построит космодромы за рубежом

о словам Баранова, многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники российского производства, что стимулирует ведение переговоров по этому вопросу.

Он также напомнил о прекращении сотрудничества с Францией в рамках проекта «Союз» на космодроме Куру в Гвиане. Баранов подчеркнул, что прекращение пусков было инициировано европейской стороной, несмотря на явные выгоды от использования российских ракет.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный может появиться пусковая инфраструктура для ракеты «Корона». Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он отметил, что это многоразовая ракета, разработанная Государственным ракетным центром имени Макеева.