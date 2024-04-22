На космодроме Восточный создадут инфраструктуру для возвращаемой ракеты

Планы на будущее предусматривают возможность использования Восточного для запусков «Короны», что может значительно расширить функциональность космодрома. Локализация пусковой инфраструктуры на Восточном даст дополнительные возможности для пусков многоразовых ракет и сделает космодром еще более универсальным.

Об этом Борисов сообщил в ходе встречи со студентами МАИ.

Ранее руководитель Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о планируемом запуске модернизированной ракеты «Ангара-А5М» в 2027 году. Эта ракета доставит на орбиту новый транспортный корабль следующего поколения в автономном режиме. По словам Борисова, «Ангара-А5М» будет улучшена новым маршевым двигателем и обновленными системами управления и навигации.