В России
Опубликовано 10 июля 2026, 19:20
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Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный для испытаний

Агрегат выводит спутники на орбиту
По сообщениям ТАСС, разгонный блок «Фрегат» доставили самолётом Ан-124-100 на космодром Восточный. Его отправят в монтажно-испытательный корпус для подготовки к дальнейшим испытаниям. «Фрегат» используют для выведения спутников на разные орбиты.
Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный для испытаний
© Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Самолёт приземлился в аэропорту космодрома, после чего блок перевезут в спецкорпус. Там его установят на рабочее место и начнут проверки. Это штатный этап подготовки перед запуском.

«Фрегат» работает с ракетами среднего класса. Он помогает выводить один или несколько аппаратов на нужные орбиты — от околоземных до отлётных траекторий. Точная дата запуска пока не называется.

«Самолёт АН-124-100 доставил разгонный блок "Фрегат" в аэропорт космодрома Восточный. Далее он будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место для проведения дальнейших испытаний», — сообщили в Роскосмосе.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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