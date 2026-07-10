Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный для испытаний

Самолёт приземлился в аэропорту космодрома, после чего блок перевезут в спецкорпус. Там его установят на рабочее место и начнут проверки. Это штатный этап подготовки перед запуском.

«Фрегат» работает с ракетами среднего класса. Он помогает выводить один или несколько аппаратов на нужные орбиты — от околоземных до отлётных траекторий. Точная дата запуска пока не называется.

«Самолёт АН-124-100 доставил разгонный блок "Фрегат" в аэропорт космодрома Восточный. Далее он будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место для проведения дальнейших испытаний», — сообщили в Роскосмосе.