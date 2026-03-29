Опубликовано 29 марта 2026, 03:00
На космодроме Восточный построят стартовый стол для лёгких ракет

Третья пусковая установка появится в 2026 году
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме Восточный ведётся строительство стартового стола для ракет лёгкого класса. Он станет третьим на космодроме — наряду с уже действующими установками для тяжёлой «Ангары-А5» и «Союза-2». Запуски с нового комплекса начнутся после завершения работ.
© Владислав Ларкин, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года: ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту три спутника. В апреле 2024 года с Восточного впервые стартовала тяжёлая «Ангара-А5». Строительство новой стартовой инфраструктуры для лёгких носителей позволит расширить пусковые возможности и повысить гибкость вывода спутников на орбиту.

По информации ТАСС со ссылкой на Первый канал, лёгкие ракеты востребованы для коммерческих запусков малых космических аппаратов, научных и образовательных миссий. Появление третьего стартового стола на Восточном — часть планомерного развития космодрома, который должен стать основной площадкой для российской космической программы. Конкретное название ракеты-носителя, которая будет использовать новый комплекс, пока не уточняется.

«Космодром развивается. Глобально на ближайший год — три стартовых стола. Это "Ангары-А5", тяжёлая, "Союз-2" и лёгкого класса ракета», - рассказал Баканов.