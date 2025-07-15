Наука и технологии
Опубликовано 15 июля 2025, 12:08
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Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?

От баек про Чингисхана до планов на 2025 год
70-летие Байконура — отличный повод вспомнить о легенде. Но ещё важнее — понять, чем он живёт сегодня, и что принесёт амбициозный проект «Байтерек». Об этом и пойдёт речь.
Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© ferra.ru

Когда слышишь «Байконур», что обычно всплывает в голове? Правильно: Гагарин, «Поехали!», огромные ракеты, ну и бескрайняя казахская степь. Всё это, конечно, так, но этому космодрому, на минуточку, стукнуло 70 лет!

Ракета «Союз ТМА-05М» стартует с Байконура

Ракета «Союз ТМА-05М» стартует с Байконура

© NASA

Сегодня это самый старый и один из самых известных космодромов планеты. И, даже спустя столько лет, он не просто жив — он готовится к новому витку.

Стартап 1955-го года

Итак, середина 50-х. Холодная война, гонка вооружений. Советскому Союзу позарез нужна была площадка для испытаний межконтинентальных баллистических ракет (чтобы «порадовать» потенциальных друзей на другом конце планеты).

Требования к месту были жёсткие — оно должно быть подальше от любопытных глаз (и вражеских шпионов, ага), а отработавшие ступени должны падать не на головы мирных граждан, а в безлюдную степь.

Здание штаба полигона

© РГАНДТ

К тому же радиокомандные пункты должны были располагаться вдоль трассы полёта, и рядом нужна железная дорога — ракеты на грузовиках не повозишь.

Идеальное место нашлось в Казахстане, возле малюсенького разъезда Тюра-Там. А чтобы запутать вероятного противника, рядом, в Карагандинской области, построили бутафорский космодром с деревянными ракетами и назвали его Байконур («богатая долина» по‑казахски).

Кстати, широта, на которой расположен космодром даёт +100 к эффективности: скорость вращения Земли тут выше, чем на северных космодромах — экономия топлива гарантирована.

Настоящий же объект долгое время именовался скромно — «Научно-исследовательский испытательный полигон № 5» (НИИП-5).

Строительство шло в адовых условиях: летом — жара под +50°C, зимой — морозы до -40°C с пронизывающим ветром. Но страна сказала: «надо!», комсомол ответил: «есть!». Здесь работали в основном военные строители, в тяжёлых условиях разрывали степную глину и монтировали гигантские конструкции.

Руководителями полигона стали участники Великой Отечественной войны. Это — начальник полигона — генерал-лейтенант артиллерии Алексей Нестеренко

© РГАНДТ

Так 2 июня 1955 года стал официальным днём рождения космодрома — тогда утвердили его штатную структуру.

Звёздный час

Первый запуск МБР Р-7 (легендарной «семёрки», которая потом и Гагарина в космос отправит) в 1957 году провалился — ракета упала через 400 км. Но уже через 5 месяцев, 4 октября, отсюда улетел первый спутник.

Но дальше — больше. Через месяц (3 ноября 1957 г.) Байконур отправил в полёт первого живого космонавта — собаку Лайку. Потом полетели Белка и Стрелка (и успешно вернулись, в отличие от бедняги Лайки).

Лайка перед полётом

© Музей космонавтики

А 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин с легендарного «Гагаринского старта» на ракете «Восток» шагнул в космос.

Так Байконур стал символом космического триумфа.

Юрий Алексеевич Гагарин перед полётом (рядом с ним Сергей Павлович Королёв и Кирилл Семёнович Москаленко)

Юрий Алексеевич Гагарин перед полётом (рядом с ним Сергей Павлович Королёв и Кирилл Семёнович Москаленко)

© Mil.ru

В следующие десятилетия с Байконура последовательно стартовали корабли «Восток», «Восход» и «Союз», многочисленные спутники. Отсюда запускались первые автоматические станции к Луне, Венере, Марсу. Здесь рождались и проходили испытания мощнейшие ракеты-носители «Протон», «Союз», «Зенит».

А помните эпичный, хоть и единственный, полёт «Бурана» в 1988-м?

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© Игорь Курашов / РГ

Это, вообще-то, уникальное событие для своего времени. «Буран» даже занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный космический корабль, который во время полёта и посадки управлялся исключительно бортовым компьютером.

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Правда, потом программа «Энергия-Буран» схлопнулась из-за развала СССР и нехватки денег, но это уже другая, грустная история.

Цена ошибок

Конечно, не всё было гладко. Были и трагедии, как, например, катастрофа на стартовой площадке в 1960 году, унёсшая жизни около 100 человек, включая главкома ракетных войск маршала Неделина. С тех пор 24 октября — день без запусков.

Взрыв ракеты Р-16

© Роскосмос

Потом была череда аварий пилотируемых «Союзов». В 1967 году впервые погибли люди прямо на Байконуре: при посадке «Союза-1» погиб космонавт Владимир Комаров (его корабль на огромной скорости врезался в землю).

А в 1971 году тринадцатый экипаж программы «Союз» (Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев) погиб при спуске с орбиты.

Владимир Михайлович Комаров — первый советский космонавт, побывавший в космосе дважды. Первый космонавт, погибший в ходе полёта

© Министерство Культуры Российской Федерации

В общем, космос — штука серьёзная и ошибок не прощает.

Легенды и курьёзы

Легенд и баек про космодром, впрочем, тоже хватает.

Памятник «Спутник» на территории Байконура. На табличке высечено: «Здесь гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса — 1957»

Памятник «Спутник» на территории Байконура. На табличке высечено: «Здесь гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса — 1957»

© Wikimedia Commons

Например, о названиях и древних корнях. Ходит такая легенда, что не просто так эту землю выбрали. Мол, когда-то давным-давно здесь было поселение крутого вождя по имени Тюра, ни много ни мало — потомка самого Чингисхана.

И его могила, якобы где-то на берегу Сырдарьи, делала это место особенным, почти святым. Тюра-Там. кстати, так и переводится — «одинокая могила». Так что, может, тут и без ракет энергетика была что надо.

Фотография пусковой площадки Р-7 в Тюра-Таме, сделанная самолетом-разведчиком U-2

Фотография пусковой площадки Р-7 в Тюра-Таме, сделанная самолетом-разведчиком U-2

© CIA

Или вот ещё одна байка из тех времён, уже из разряда «нарочно не придумаешь». 1957 год, стройка кипит, и тут на Байконур привозят… 12 тонн спирта. Чистейшего, для технических нужд — контакты там протирать, приборы всякие.

Ну, часть спирта, как водится, осталась неиспользованной. Что делать? Решили гениально: вылить в яму и закопать. Но наши строители ямку быстренько «обнаружили», спирт извлекли и… ну, вы поняли, «провели технические испытания на себе». Говорят, не весь осилили, но праздник удался.

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

Вскоре дисциплину восстановили, а остатки спирта сожгли. А легенда гласит, что сам Сергей Павлович Королёв, главный конструктор, увидев это огненное зарево и узнав причину, только и махнул рукой: «Эх, стыдно, такое добро — и в землю!».

Байконур сегодня

После развала СССР Байконур перешёл к Казахстану. но вскоре был взят Россией в аренду на 20 лет (в 2004 году соглашение продлили до 2050 года).

Сегодня космодром формально арендует Роскосмос, и это, разумеется, обходится недёшево: ежегодно Казахстану выплачивается около 115 миллионов долларов. Плюс, конечно, значительные средства уходят на поддержание всей этой масштабной инфраструктуры.

Памятник Юрию Гагарину в Байконуре

Памятник Юрию Гагарину в Байконуре

© Иван Тимошенко

Многие думают, что с появлением у России нового космодрома «Восточный» в Амурской области, Байконур всё, списали со счетов. И таки да, часть запусков переехала на «Восточный», особенно тех, что связаны с госпрограммами и пилотируемыми миссиями на новых кораблях.

Но степной космодром всё ещё в строю. По словам сенатора Андрея Лукина, сейчас Роскосмос эксплуатирует на Байконуре лишь три старых пусковых площадки: две под «Протон-М» (хотя «Протоны» уже на излёте своей карьеры) и одну под «Союз-2». Для многих коммерческих запусков и для некоторых траекторий Байконур всё ещё выгоднее и удобнее.

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© Иван Тимошенко

Что касается легендарного «Гагаринского старта» (площадки №1), то здесь ситуация несколько иная: он сейчас находится на консервации и ожидает масштабной реконструкции.

Плюс, это ж не просто площадка для запусков, это целый город со своей историей и атмосферой. Космонавты до сих пор перед полётом смотрят «Белое солнце пустыни» (традиция такая, заложенная ещё первыми экипажами), сажают деревья на Аллее Космонавтов, и, конечно, расписываются на двери своего гостиничного номера.

Ну а сам Байконур (бывший Ленинск) — до сих пор закрытый городок. Живёт там, по разным оценкам, от 40 до 70 тысяч человек — это и персонал космодрома с семьями, и военные. После кризиса 90-х, когда там всё было, мягко говоря, не очень, город удалось восстановить.

Вид на город Байконур и реку Сырдарья с орбиты (2002)

Вид на город Байконур и реку Сырдарья с орбиты (2002)

© NASA

Коммуникации новые проложили, дороги залатали, школы и спорткомплексы (типа бассейна «Орион» или стадиона «Десятилетие») отстроили или капитально отремонтировали. Так что жизнь там не стоит на месте, хоть и вертится в основном вокруг космоса.

Ну а как быть обычному человеку, который хочет увидеть это своими глазами? Здесь есть свои сложности. Попасть в Байконур самостоятельно довольно проблематично, но возможно: нужен либо спецпропуск, получить который непросто, либо билет в составе организованной тургруппы.

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© Иван Тимошенко

Тем не менее, интерес к космодрому не ослабевает — в последние годы десятки групп туристов приезжают сюда, чтобы увидеть старт ракеты вживую.

Байконур 2.0

Итак, сегодня Байконур — это не только музеи и памятники. С него регулярно стартуют «Союзы» с астронавтами МКС, грузовики «Прогресс» и даже коммерческие спутники.

Но главная вещь на сегодня — «Байтерек». Это совместный российско-казахстанский проект, который должен дать Байконуру второе дыхание.

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© АО СП «Байтерек»

Если по-простому, то Россия делает новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» (она же «Иртыш»), а Казахстан модернизирует под неё инфраструктуру на Байконуре, в частности, стартовый комплекс для ракет «Зенит» (проект «Наземный старт»).

Официально Казахстан ответственен за наземную инфраструктуру, Россия — за саму ракету. Проект призван заменить устаревшие системы, работающие на токсичном гептиле, и дать старт новой фазе эксплуатации Байконура.

Андрей Лукин
председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана

История у «Байтерека» долгая и не самая простая, как у многих больших проектов. Изначально там фигурировала ракета «Ангара», потом ещё что-то… Но сейчас, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Союз-5» — это современная ракета, которая должна прийти на смену украинским «Зенитам» (с которыми после 2014 года, сами понимаете, стало сложно). Она сможет выводить на орбиту и спутники, и, в перспективе, пилотируемые корабли.

По проектным данным, «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, что значительно больше обычного «Союза-2».

А ещё она работает на керосине и кислороде — гораздо более безопасном и экологически чистом топливе (ну насколько это вообще можно сказать про ракеты), чем ядовитый гептил «Протонов».

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© РКК «Энергия» / РКЦ «Прогресс»

И вот тут самая свежая инфа: первый испытательный пуск «Союза-5» в рамках проекта «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года. Да, сроки уже несколько раз сдвигались, поэтому конкретная дата и активная подготовка сейчас вселяют надежду, что на этот раз отсчёт пошёл по-настоящему.

Первый «Союз-5» доставим на Байконур в третьем квартале 2025-го, старт запланирован на конец года. Надеемся, что к этому времени вся наземная инфраструктура будет готова.

Дмитрий Баранов
генеральный директор РКЦ «Прогресс»

Для Казахстана это возможность развивать свою космическую программу, для России — сохранить и модернизировать легендарный космодром, плюс получить ещё одну надёжную ракету.

Как ожидается, к 2027 году пройдёт три испытательных пуска, а потом — минимум по три запуска в год вплоть до 2039-го.

Наше всё?

Ну, если и не абсолютно всё, то уж точно его значимая часть. Это место, где человечество сделало первые шаги в космос, где рождались легенды и совершались научные прорывы. И несмотря на все трудности, появление новых космодромов и солидный возраст, Байконур жив.

Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?
© Иван Тимошенко

Он адаптируется, меняется и, будем надеяться, ещё не раз удивит нас новыми стартами и новыми историями.

Россия многое делает и будет делать для развития города Байконура и социальной поддержки его жителей — и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами.

Владимир Путин
президент РФ

Ну а пока ждём декабря. Если всё сработает — Байконур получит лучший подарок на 70-летие: билет в следующее десятилетие.

Такие дела.