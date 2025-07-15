Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?

Сегодня это самый старый и один из самых известных космодромов планеты. И, даже спустя столько лет, он не просто жив — он готовится к новому витку.

Стартап 1955-го года

Итак, середина 50-х. Холодная война, гонка вооружений. Советскому Союзу позарез нужна была площадка для испытаний межконтинентальных баллистических ракет (чтобы «порадовать» потенциальных друзей на другом конце планеты).

Требования к месту были жёсткие — оно должно быть подальше от любопытных глаз (и вражеских шпионов, ага), а отработавшие ступени должны падать не на головы мирных граждан, а в безлюдную степь.