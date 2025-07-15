Байконуру — 70! Что осталось от легенды и каково его будущее?От баек про Чингисхана до планов на 2025 год
Когда слышишь «Байконур», что обычно всплывает в голове? Правильно: Гагарин, «Поехали!», огромные ракеты, ну и бескрайняя казахская степь. Всё это, конечно, так, но этому космодрому, на минуточку, стукнуло 70 лет!
Сегодня это самый старый и один из самых известных космодромов планеты. И, даже спустя столько лет, он не просто жив — он готовится к новому витку.
Стартап 1955-го года
Итак, середина 50-х. Холодная война, гонка вооружений. Советскому Союзу позарез нужна была площадка для испытаний межконтинентальных баллистических ракет (чтобы «порадовать» потенциальных друзей на другом конце планеты).
Требования к месту были жёсткие — оно должно быть подальше от любопытных глаз (и вражеских шпионов, ага), а отработавшие ступени должны падать не на головы мирных граждан, а в безлюдную степь.
К тому же радиокомандные пункты должны были располагаться вдоль трассы полёта, и рядом нужна железная дорога — ракеты на грузовиках не повозишь.
Идеальное место нашлось в Казахстане, возле малюсенького разъезда Тюра-Там. А чтобы запутать вероятного противника, рядом, в Карагандинской области, построили бутафорский космодром с деревянными ракетами и назвали его Байконур («богатая долина» по‑казахски).
Кстати, широта, на которой расположен космодром даёт +100 к эффективности: скорость вращения Земли тут выше, чем на северных космодромах — экономия топлива гарантирована.
Настоящий же объект долгое время именовался скромно — «Научно-исследовательский испытательный полигон № 5» (НИИП-5).
Строительство шло в адовых условиях: летом — жара под +50°C, зимой — морозы до -40°C с пронизывающим ветром. Но страна сказала: «надо!», комсомол ответил: «есть!». Здесь работали в основном военные строители, в тяжёлых условиях разрывали степную глину и монтировали гигантские конструкции.
Так 2 июня 1955 года стал официальным днём рождения космодрома — тогда утвердили его штатную структуру.
Звёздный час
Первый запуск МБР Р-7 (легендарной «семёрки», которая потом и Гагарина в космос отправит) в 1957 году провалился — ракета упала через 400 км. Но уже через 5 месяцев, 4 октября, отсюда улетел первый спутник.
Но дальше — больше. Через месяц (3 ноября 1957 г.) Байконур отправил в полёт первого живого космонавта — собаку Лайку. Потом полетели Белка и Стрелка (и успешно вернулись, в отличие от бедняги Лайки).
А 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин с легендарного «Гагаринского старта» на ракете «Восток» шагнул в космос.
Так Байконур стал символом космического триумфа.
В следующие десятилетия с Байконура последовательно стартовали корабли «Восток», «Восход» и «Союз», многочисленные спутники. Отсюда запускались первые автоматические станции к Луне, Венере, Марсу. Здесь рождались и проходили испытания мощнейшие ракеты-носители «Протон», «Союз», «Зенит».
А помните эпичный, хоть и единственный, полёт «Бурана» в 1988-м?
Это, вообще-то, уникальное событие для своего времени. «Буран» даже занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный космический корабль, который во время полёта и посадки управлялся исключительно бортовым компьютером.
Правда, потом программа «Энергия-Буран» схлопнулась из-за развала СССР и нехватки денег, но это уже другая, грустная история.
Цена ошибок
Конечно, не всё было гладко. Были и трагедии, как, например, катастрофа на стартовой площадке в 1960 году, унёсшая жизни около 100 человек, включая главкома ракетных войск маршала Неделина. С тех пор 24 октября — день без запусков.
Потом была череда аварий пилотируемых «Союзов». В 1967 году впервые погибли люди прямо на Байконуре: при посадке «Союза-1» погиб космонавт Владимир Комаров (его корабль на огромной скорости врезался в землю).
А в 1971 году тринадцатый экипаж программы «Союз» (Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев) погиб при спуске с орбиты.
В общем, космос — штука серьёзная и ошибок не прощает.
Легенды и курьёзы
Легенд и баек про космодром, впрочем, тоже хватает.
Например, о названиях и древних корнях. Ходит такая легенда, что не просто так эту землю выбрали. Мол, когда-то давным-давно здесь было поселение крутого вождя по имени Тюра, ни много ни мало — потомка самого Чингисхана.
И его могила, якобы где-то на берегу Сырдарьи, делала это место особенным, почти святым. Тюра-Там. кстати, так и переводится — «одинокая могила». Так что, может, тут и без ракет энергетика была что надо.
Или вот ещё одна байка из тех времён, уже из разряда «нарочно не придумаешь». 1957 год, стройка кипит, и тут на Байконур привозят… 12 тонн спирта. Чистейшего, для технических нужд — контакты там протирать, приборы всякие.
Ну, часть спирта, как водится, осталась неиспользованной. Что делать? Решили гениально: вылить в яму и закопать. Но наши строители ямку быстренько «обнаружили», спирт извлекли и… ну, вы поняли, «провели технические испытания на себе». Говорят, не весь осилили, но праздник удался.
Вскоре дисциплину восстановили, а остатки спирта сожгли. А легенда гласит, что сам Сергей Павлович Королёв, главный конструктор, увидев это огненное зарево и узнав причину, только и махнул рукой: «Эх, стыдно, такое добро — и в землю!».
Байконур сегодня
После развала СССР Байконур перешёл к Казахстану. но вскоре был взят Россией в аренду на 20 лет (в 2004 году соглашение продлили до 2050 года).
Сегодня космодром формально арендует Роскосмос, и это, разумеется, обходится недёшево: ежегодно Казахстану выплачивается около 115 миллионов долларов. Плюс, конечно, значительные средства уходят на поддержание всей этой масштабной инфраструктуры.
Многие думают, что с появлением у России нового космодрома «Восточный» в Амурской области, Байконур всё, списали со счетов. И таки да, часть запусков переехала на «Восточный», особенно тех, что связаны с госпрограммами и пилотируемыми миссиями на новых кораблях.
Но степной космодром всё ещё в строю. По словам сенатора Андрея Лукина, сейчас Роскосмос эксплуатирует на Байконуре лишь три старых пусковых площадки: две под «Протон-М» (хотя «Протоны» уже на излёте своей карьеры) и одну под «Союз-2». Для многих коммерческих запусков и для некоторых траекторий Байконур всё ещё выгоднее и удобнее.
Что касается легендарного «Гагаринского старта» (площадки №1), то здесь ситуация несколько иная: он сейчас находится на консервации и ожидает масштабной реконструкции.
Плюс, это ж не просто площадка для запусков, это целый город со своей историей и атмосферой. Космонавты до сих пор перед полётом смотрят «Белое солнце пустыни» (традиция такая, заложенная ещё первыми экипажами), сажают деревья на Аллее Космонавтов, и, конечно, расписываются на двери своего гостиничного номера.
Ну а сам Байконур (бывший Ленинск) — до сих пор закрытый городок. Живёт там, по разным оценкам, от 40 до 70 тысяч человек — это и персонал космодрома с семьями, и военные. После кризиса 90-х, когда там всё было, мягко говоря, не очень, город удалось восстановить.
Коммуникации новые проложили, дороги залатали, школы и спорткомплексы (типа бассейна «Орион» или стадиона «Десятилетие») отстроили или капитально отремонтировали. Так что жизнь там не стоит на месте, хоть и вертится в основном вокруг космоса.
Ну а как быть обычному человеку, который хочет увидеть это своими глазами? Здесь есть свои сложности. Попасть в Байконур самостоятельно довольно проблематично, но возможно: нужен либо спецпропуск, получить который непросто, либо билет в составе организованной тургруппы.
Тем не менее, интерес к космодрому не ослабевает — в последние годы десятки групп туристов приезжают сюда, чтобы увидеть старт ракеты вживую.
Байконур 2.0
Итак, сегодня Байконур — это не только музеи и памятники. С него регулярно стартуют «Союзы» с астронавтами МКС, грузовики «Прогресс» и даже коммерческие спутники.
Но главная вещь на сегодня — «Байтерек». Это совместный российско-казахстанский проект, который должен дать Байконуру второе дыхание.
Если по-простому, то Россия делает новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» (она же «Иртыш»), а Казахстан модернизирует под неё инфраструктуру на Байконуре, в частности, стартовый комплекс для ракет «Зенит» (проект «Наземный старт»).
Официально Казахстан ответственен за наземную инфраструктуру, Россия — за саму ракету. Проект призван заменить устаревшие системы, работающие на токсичном гептиле, и дать старт новой фазе эксплуатации Байконура.
История у «Байтерека» долгая и не самая простая, как у многих больших проектов. Изначально там фигурировала ракета «Ангара», потом ещё что-то… Но сейчас, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки.
«Союз-5» — это современная ракета, которая должна прийти на смену украинским «Зенитам» (с которыми после 2014 года, сами понимаете, стало сложно). Она сможет выводить на орбиту и спутники, и, в перспективе, пилотируемые корабли.
По проектным данным, «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, что значительно больше обычного «Союза-2».
А ещё она работает на керосине и кислороде — гораздо более безопасном и экологически чистом топливе (ну насколько это вообще можно сказать про ракеты), чем ядовитый гептил «Протонов».
И вот тут самая свежая инфа: первый испытательный пуск «Союза-5» в рамках проекта «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года. Да, сроки уже несколько раз сдвигались, поэтому конкретная дата и активная подготовка сейчас вселяют надежду, что на этот раз отсчёт пошёл по-настоящему.
Первый «Союз-5» доставим на Байконур в третьем квартале 2025-го, старт запланирован на конец года. Надеемся, что к этому времени вся наземная инфраструктура будет готова.
Для Казахстана это возможность развивать свою космическую программу, для России — сохранить и модернизировать легендарный космодром, плюс получить ещё одну надёжную ракету.
Как ожидается, к 2027 году пройдёт три испытательных пуска, а потом — минимум по три запуска в год вплоть до 2039-го.
Наше всё?
Ну, если и не абсолютно всё, то уж точно его значимая часть. Это место, где человечество сделало первые шаги в космос, где рождались легенды и совершались научные прорывы. И несмотря на все трудности, появление новых космодромов и солидный возраст, Байконур жив.
Он адаптируется, меняется и, будем надеяться, ещё не раз удивит нас новыми стартами и новыми историями.
Россия многое делает и будет делать для развития города Байконура и социальной поддержки его жителей — и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами.
Ну а пока ждём декабря. Если всё сработает — Байконур получит лучший подарок на 70-летие: билет в следующее десятилетие.
Такие дела.