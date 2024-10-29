В начале ноября 2024 Россия запустит первый российско-китайский спутник

Первый российско-китайский университетский спутник «Дружба, АТУРК» готовится к запуску с космодрома Восточный 5 ноября, сообщается на сайте Амурского государственного университета (АмГУ). Спутник разработан в рамках совместной программы России и Китая на 2023–2027 годы в космической сфере, а над его созданием работали студенты АмГУ и Харбинского политехнического университета. В сообщении говорится, что в этот день ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет спутник на орбиту, открывая новую главу в российско-китайском сотрудничестве.

Ключевой разработкой студентов Харбинского политеха стала камера высокого разрешения, способная снимать участки поверхности размером до 2,5 метров с орбиты в 500 км. Студенты АмГУ добавили к спутнику модуль «Фотон-Амур», который будет изучать воздействие космоса на фотоэлектрические преобразователи. Уникальность проекта подчёркивается тем, что материал для преобразователей разработали молодые учёные АмГУ в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Константина Циолковского.

Как пояснил директор центра Дмитрий Фомин, фотоэлектрические преобразователи, играющие важную роль в солнечных панелях, смогут снизить расходы на производство спутников. Хотя сейчас на низких околоземных орбитах используются панели с арсенидом галлия, они обходятся дорого. Новый материал, в случае успешных испытаний, позволит существенно сократить затраты, сохранив высокий КПД.