ТАСС: стартовый комплекс для «Ангары» на Восточном включает 316 объектов на 89 га

01 мая 2026, 21:15
ТАСС: стартовый комплекс для «Ангары» на Восточном включает 316 объектов на 89 гаКомплекс предназначен для пусков ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М»
Роскосмос сообщил, что инфраструктура стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный насчитывает 316 объектов общей площадью 89 гектаров. Комплекс предназначен для пусков тяжёлых ракет «Ангара-А5» и её модификации «Ангара-А5М». При создании использовали опыт и технологии аналогичного комплекса на космодроме Плесецк.
Конструкция на Восточном позволит в будущем дорабатывать оборудование для работы с перспективными ракетами. Это значит, что комплекс останется актуальным по мере развития российской ракетно-космической техники.
Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоялся 11 апреля 2024 года. Создание полноценной стартовой инфраструктуры для этих носителей — важный шаг в обеспечении независимых запусков тяжёлых спутников и укреплении суверенитета в космосе. Комплекс на 89 гектарах — один из крупнейших объектов космодрома.
«316 объектов входят в состав стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Комплекс площадью 89 га предназначен для пусков ракет "Ангара-А5" и "Ангара-А5М», — сообщила пресс-служба Роскосмоса.