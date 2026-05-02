ТАСС: стартовый комплекс для «Ангары» на Восточном включает 316 объектов на 89 га

Конструкция на Восточном позволит в будущем дорабатывать оборудование для работы с перспективными ракетами. Это значит, что комплекс останется актуальным по мере развития российской ракетно-космической техники.

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоялся 11 апреля 2024 года. Создание полноценной стартовой инфраструктуры для этих носителей — важный шаг в обеспечении независимых запусков тяжёлых спутников и укреплении суверенитета в космосе. Комплекс на 89 гектарах — один из крупнейших объектов космодрома.

«316 объектов входят в состав стартового комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Комплекс площадью 89 га предназначен для пусков ракет "Ангара-А5" и "Ангара-А5М», — сообщила пресс-служба Роскосмоса.