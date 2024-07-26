Ракета NASA SLS прибыла на стартовую площадку для полета человека на Луну

Основная ступень, доставленная с завода Boeing в Новом Орлеане, будет служить основой ракеты SLS. Вскоре она будет интегрирована с твердотопливными ускорителями ракеты, которые начнут складывать в сентябре. Ракета SLS выведет на орбиту Луны экипаж из четырех астронавтов на космическом корабле NASA «Орион», после чего он вернется на Землю.

Руководитель миссии Мэтью Рэмси подчеркнул важность основной ступени для тестирования и интеграции систем. Верхняя ступень ракеты и остальные компоненты должны прибыть в августе или сентябре.

Последние этапы сборки, включая укладку и тестирование, планируется завершить к началу 2025 года.