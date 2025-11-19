Следующими индикаторами невесомости станут «космический кот» и вязаный астронавт

Опубликовано 19 ноября 2025, 16:001 мин.
Следующими индикаторами невесомости станут «космический кот» и вязаный астронавтНа МКС отправятся, потом обратно
27 ноября на Международную космическую станцию отправится новый экипаж: Сергей Кудь‑Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс. В ракете будет два необычных «пассажира» — индикаторы невесомости.
После вывода корабля на орбиту двигатели выключаются, и наступает состояние невесомости. В этот момент незакрепленные предметы начинают свободно парить в кабине. Экипаж наблюдает за их движением и понимает, что орбита достигнута и невесомость наступила.
С космонавтами полетят:
Рыжий кот по имени Гизмо, подарок семьи одного из участников миссии.
Вязаный космонавт, изготовленный учениками школы № 1 города Гагарина. После возвращения в Москву игрушка будет храниться в школьном музее.
Такие индикаторы невесомости помогают не только визуально подтвердить успех выведения корабля на орбиту, но и делают миссию более наглядной и символичной, пишут СМИ.