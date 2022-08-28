Глава Роскосмоса: РОС - не окончательное название отечественной станции

Сегодня в 11:26
1 мин.
Глава Роскосмоса: РОС - не окончательное название отечественной станцииЕго еще могут поменять
В 2028 году начнется строительство Российской орбитальной станции (РОС), однако это название не окончательное. Его могут поменять после завершения проектирования, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора “Роскосмоса” Юрия Борисова.
Пока что, как объясняет Борисов, название РОС используется во внутренних документах.
Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована
Юрий Борисов
Генеральный директор “Роскосмоса”
15 августа этого года госкорпорация “Роскосмос” презентовала новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022». Так, ее развертывание предполагается в два этапа, где на первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, а на втором будет дополнена целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.