Глава Роскосмоса: РОС - не окончательное название отечественной станции

15 августа этого года госкорпорация “Роскосмос” презентовала новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022». Так, ее развертывание предполагается в два этапа, где на первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, а на втором будет дополнена целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.