Глава Роскосмоса встретился в США с экипажем Crew-11 перед полетом на МКС

Опубликовано 31 июля 2025, 17:541 мин.
Глава Роскосмоса встретился в США с экипажем Crew-11 перед полетом на МКСПожелал им удачи
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США и встретился с экипажем космического корабля Crew Dragon. Сегодня этот экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС). В составе миссии — российский космонавт Олег Платонов, который совершит свой первый полет в космос.
© Роскосмос
Платонов представил Баканову своих коллег — командира корабля Зину Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимия Юи. Он сказал, что полностью готов к полету, и отметил, что весь экипаж тоже готов.
В свою очередь, Дмитрий Баканов пожелал космонавтам успешной работы и безопасного возвращения на Землю.
Баканов возглавляет делегацию Роскосмоса, которая находится в США для встречи с временно исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это будет первая за восемь лет встреча руководителей космических агентств России и США.