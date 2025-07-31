Глава Роскосмоса встретился в США с экипажем Crew-11 перед полетом на МКС

Платонов представил Баканову своих коллег — командира корабля Зину Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимия Юи. Он сказал, что полностью готов к полету, и отметил, что весь экипаж тоже готов.

В свою очередь, Дмитрий Баканов пожелал космонавтам успешной работы и безопасного возвращения на Землю.

Баканов возглавляет делегацию Роскосмоса, которая находится в США для встречи с временно исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это будет первая за восемь лет встреча руководителей космических агентств России и США.