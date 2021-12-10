Глава "Роскосмоса" высказался о внеземных угрозах

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Глава "Роскосмоса" высказался о внеземных угрозахИ высказал свои опасения
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что для защиты земли от непредвиденных угроз из космоса нужно создать специальные технологии обороны. Об этом он заявил на бизнес-форуме «Репутация».
Никто не может гарантировать, что из космоса что-то не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят "увернуть" эту угрозу от нашей планеты
Дмитрий Рогозин
Генеральный директор «Роскосмос»
Ранее Рогозин сообщил, что Россия достаточно давно начала разработку собственного противоспутникового оружия. По словам чиновника, в целом, это не является каким-то секретом. И объяснил, что Россия обязательно должна им обладать, так как это нужно в том числе и для того, чтобы страна могла защитить себя в случае необходимости.
Источник: ВПК