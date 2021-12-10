Глава "Роскосмоса" высказался о внеземных угрозах

Ранее Рогозин сообщил, что Россия достаточно давно начала разработку собственного противоспутникового оружия. По словам чиновника, в целом, это не является каким-то секретом. И объяснил, что Россия обязательно должна им обладать, так как это нужно в том числе и для того, чтобы страна могла защитить себя в случае необходимости.