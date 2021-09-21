Глава Роскосмоса заявил о невозможности сотрудничества с компанией Илона Маска

Рогозин назвал SpaceX прямым конкурентом. Именно поэтому сотрудничество вряд ли возможно.

Глава Роскосмоса также заявил, что компания Илона Маска пытается выдавить российскую корпорацию с рынка космических пусков. Для этого SpaceX использует в том числе демпинг. Тем не менее Роскосмос, по словам Рогозина, внимательно следит за проектами американского конкурента.

Ранее Дмитрий Рогозин не раз вступал в Илоном Маском в переписку в Twitter. Недавно в интервью телеканалу CNN глава Роскосмоса заявил, что приглашает предпринимателя в гости в Россию и «уже поставил разогревать чайник». Рогозин предложил обсудить вместе исследование вселенной. На это Маск написал: «Отлично! Какой чай тебе нравится?». Рогозин в ответ опубликовал фотографию пачки чёрного индийского чая «Три дружных слона».