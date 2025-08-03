Глава «Россетей» проверил уникальную сверхпроводниковую ЛЭП

Особенность технологии — использование сверхпроводника, который при охлаждении до −196 °C теряет электрическое сопротивление. Это позволяет передавать мощность, обычно характерную для высоковольтных линий (110-330 кВ), но на среднем напряжении 20 кВ и без потерь энергии при передаче.

Линия обеспечивает надежное электроснабжение Центрального и Адмиралтейского районов Петербурга, где живёт около 400 тысяч человек. Она связана с двумя подстанциями и может передавать до 50 МВт энергии с возможностью обратного потока мощности и контроля аварийных токов.

Для охлаждения используется жидкий азот, прокачиваемый по криогенному контуру длиной около 5 км — рекордному показателю для подобных систем.

Проект в целом основан на собственных разработках «Россетей», защищённых более чем 10 патентами.