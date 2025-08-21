Глава «Ростеха» отечественный МС-21 будет современнее Airbus и Boeing

По его словам, МС-21 будет иметь более широкие проходы между креслами, большие окна и вместительные багажные полки. Чемезов подчеркнул, что уровень технической новизны у МС-21 на этапе разработки составляет 70%, тогда как у Airbus 320neo — 18%, а у Boeing 787 — 40%. В конструкции самолета активно применяются современные композитные материалы, включая крыло, что пока редкость для этого класса самолетов.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок, пишет издание. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа «Аэрофлот». Она рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 планируется в четвертом квартале 2026 года.