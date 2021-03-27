Глава смартфонного подразделения Nokia объявил о своём уходе на фоне кризиса компании

Сарвикас был связан с Nokia и HMD 15 лет. В июне 2020 года он был назначен на должность вице-президента подразделения HMD в Северной Америке. Там он отвечал за расширение линейки продуктов Nokia.

Сарвикас пока не рассказал, что планирует делать дальше. Также неясно, будет ли он присутствовать на мероприятии HMD 8 апреля, чтобы в последний раз представить новые смартфоны Nokia перед уходом из компании.

Напомним, 8 апреля ожидается презентация трёх моделей — G10, X10 и X20.

Недавно стало известно, что за последние три года HMD потеряла 3 млрд евро, а за два года уволила более 11 тысяч сотрудников Nokia.