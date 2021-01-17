Глава соцсети сторонников Трампа скрылся из-за угроз убийством

Глава Parler рассказал, что многие сотрудники соцсети стали «жертвами преследований и враждебности». Поэтому они покинули свои дома и решили спрятаться.

По словам гендиректора Parler, хакерская группировка UGNazi (Underground Nazi Hacktivist Group) слила пароли от его аккаунтов и название улицы, где живёт его семья. Хакеры также говорили, что придут к нему домой. Сначала глава Parler не относился к угрозам всерьёз, но теперь решил, что лучше скрыться.