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Глава соцсети сторонников Трампа скрылся из-за угроз убийством
Речь о Parler
После штурма Капитолия в США различные площадки принялись блокировать соцсеть Parler, популярную среди сторонников Трампа. Сначала её приложение удалили из App Store и Google Play, а затем лишили сайт хостинга. Теперь стало известно, что глава Parler был вынужден скрыться из-за того, получил угрозы убийством.
Глава Parler рассказал, что многие сотрудники соцсети стали «жертвами преследований и враждебности». Поэтому они покинули свои дома и решили спрятаться.
По словам гендиректора Parler, хакерская группировка UGNazi (Underground Nazi Hacktivist Group) слила пароли от его аккаунтов и название улицы, где живёт его семья. Хакеры также говорили, что придут к нему домой. Сначала глава Parler не относился к угрозам всерьёз, но теперь решил, что лучше скрыться.