Глава SoftBank заявил о начале производства роботов

В планах — завершить сделку по покупке роботизированного подразделения швейцарского промышленного гиганта ABB. Сумма сделки оценивается почти в 5,4 миллиарда долларов.

Новое производство, по словам Сона, будет ориентировано на «физический ИИ», то бишь тех роботов, что взаимодействуют с реальным миром. Подробности о самих роботах и их возможностях пока не раскрываются.

В 2017 году компания, кстати, приобрела у Google производителя роботов Boston Dynamics, но с 2021 года постепенно продала свою долю южнокорейской Hyundai.