Глава SoftBank заявил о начале производства роботов

Опубликовано 25 июня 2026, 11:101 мин.
Глава SoftBank заявил о начале производства роботовИ пообещал стать «номером один в мире»
На ежегодном собрании акционеров основатель SoftBank Масаёси Сон объявил, что компания уже начала серийный выпуск роботов на одном из заводов. Сон также заявил, что SoftBank намерена стать «безоговорочно первой робототехнической компанией в мире» за счёт объединения “лучших производителей в этой сфере”.
© Ferra.ru
В планах — завершить сделку по покупке роботизированного подразделения швейцарского промышленного гиганта ABB. Сумма сделки оценивается почти в 5,4 миллиарда долларов.
Новое производство, по словам Сона, будет ориентировано на «физический ИИ», то бишь тех роботов, что взаимодействуют с реальным миром. Подробности о самих роботах и их возможностях пока не раскрываются.
В 2017 году компания, кстати, приобрела у Google производителя роботов Boston Dynamics, но с 2021 года постепенно продала свою долю южнокорейской Hyundai.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
Теги: