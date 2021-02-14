Наука и технологии
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Глава Tesla Илон Маск пригласил Путина пообщаться в соцсети Clubhouse
Отметив на русском, что это было бы для него честью
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, неожиданно для всех, решил публично пригласить президента России Владимира Путина пообщаться с ним в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.
Напомним, что Clubhouse - это приложение для голосового общения. Илон Маск, на своей странице в Twitter, обратился к Владимиру Путину, отметив официальный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E, с предложением пообщаться в соцсети. Что интересно, предприниматель дополнил свое сообщение предложением на русском.
”Было бы большой честью поговорить с вами”, - написал на русском Маск.
Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что приложению Clubhouse удалось привлечь много новых китайский пользователей. Дело в том, что таким образом они обходят государственную цензуру.