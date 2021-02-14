Глава Tesla Илон Маск пригласил Путина пообщаться в соцсети Clubhouse

Напомним, что Clubhouse - это приложение для голосового общения. Илон Маск, на своей странице в Twitter, обратился к Владимиру Путину, отметив официальный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E, с предложением пообщаться в соцсети. Что интересно, предприниматель дополнил свое сообщение предложением на русском.

”Было бы большой честью поговорить с вами”, - написал на русском Маск.