Глава «Тинькофф банк» предложил создать альтернативу платёжной системе «Мир»

По мнению Близнюка, это создаст условия для здоровой конкуренции и положительно повлияет на рынок платежей. По его словам, такая инициатива может помочь выйти и на международный рынок. «В итоге дойдёт до международных тематик», — подчеркнул глава «Тинькофф Банка».