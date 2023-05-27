18:45, 27 мая 2023
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Глава «Тинькофф банк» предложил создать альтернативу платёжной системе «Мир»Чтобы положительно влиять на рынок
Глава «Тинькофф Банк» Станислав Близнюк, выступая на съезде Ассоциации банков России, предложил создать ещё одну отечественную платёжную систему — альтернативу системе «Мир».
По мнению Близнюка, это создаст условия для здоровой конкуренции и положительно повлияет на рынок платежей. По его словам, такая инициатива может помочь выйти и на международный рынок. «В итоге дойдёт до международных тематик», — подчеркнул глава «Тинькофф Банка».
Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платёжной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический.
Станислав Близнюк
Председатель совета директоров «Тинькофф Банк»