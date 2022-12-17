Глава TSMC: «Напряжённость между двумя мировыми сверхдержавами мешает рынку чипов»

Также, по словам CEO Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Си-Си Вэя (C.C. Wei), COVID-19 и конфликт России с Украиной продолжат нарушать цепочку поставок чипов. Однако, по мнению топ-менеджера, «геополитическая конфронтация» между США и Китаем — это самая большая проблема, стоящая перед отраслью. «Раньше ты производил продукт и мог продать его всему миру. Теперь некоторые продукты нельзя продавать, некоторые страны не пускают тебя, а другие говорят, что ты можешь использовать только определённые (местные) продукты», — сказал генеральный Си-Си Вэй.

Он добавил, что ситуация уничтожила всю производительность и эффективность, принесённые глобализацией. Также Вэй признался, что его очень расстраивает ослабление взаимного доверия и сотрудничества на международном уровне.