Глава TSMC предупредил о нехватке кадров и воды на Тайване

Опубликовано 13 июня 2026, 18:051 мин.
Глава TSMC предупредил о нехватке кадров и воды на ТайванеКомпания продолжит развивать производство чипов
Глава тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй заявил о проблемах, которые могут повлиять на развитие полупроводниковой отрасли. По его словам, главным ограничением для производства остаются не только ресурсы, но и нехватка специалистов.
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Тайвань играет ключевую роль в выпуске передовых микросхем, которые используются в системах искусственного интеллекта. Однако отрасль сталкивается с дефицитом воды, электроэнергии, земельных площадей, рабочей силы и квалифицированных кадров.
Руководитель TSMC отметил, что ситуация с водоснабжением остается важным вопросом. Власти страны планируют объединить резервуары, чтобы эффективнее распределять запасы воды.
Компания также продолжает расширять производство за рубежом. TSMC инвестирует $165 млрд в строительство предприятий в американском штате Аризона, но основная часть выпуска и исследований, по данным компании, останется на Тайване.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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