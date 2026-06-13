Глава TSMC предупредил о нехватке кадров и воды на Тайване

Тайвань играет ключевую роль в выпуске передовых микросхем, которые используются в системах искусственного интеллекта. Однако отрасль сталкивается с дефицитом воды, электроэнергии, земельных площадей, рабочей силы и квалифицированных кадров.

Руководитель TSMC отметил, что ситуация с водоснабжением остается важным вопросом. Власти страны планируют объединить резервуары, чтобы эффективнее распределять запасы воды.

Компания также продолжает расширять производство за рубежом. TSMC инвестирует $165 млрд в строительство предприятий в американском штате Аризона, но основная часть выпуска и исследований, по данным компании, останется на Тайване.