Глава Twitter направил деньги на выплаты американцам «просто так»

Базовым безусловным доходом называют концепцию, предполагающую регулярные выплаты определённой суммы денег каждому члену общества со стороны государства. Эксперимент, на который Дорси направил $3 млн, называется Mayors for a Guaranteed Income («Мэры за гарантированный доход»). Деньги будут выплачиваться 7 млн человек в 14 городах США,.

В Джексоне (Миссисипи) и Стоктоне (Калифорния) программу уже тестируют. Организаторы проекта уверены, что безусловный доход поможет вывести население из нищеты и смягчить последствия пандемии коронавирусной инфекции. Пока неясно, какую сумму будут получать участники эксперимента. Кто именно сможет на неё претендовать, тоже неизвестно.