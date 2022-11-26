Глава Twitter создаст свой телефон, если приложение удалят из магазинов

Комментарии миллиардера были сделаны в ответ на твит, направленный в его адрес подкастером и бывшей ведущей OANN Лиз Уилер. Она написала, что Маск должен сделать собственный телефон, если Apple и Google решат исключить Twitter из своих магазинов приложений, что может произойти, учитывая, что под управлением Маска в Twitter стало больше свободы слова.

"Если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, @elonmusk должен выпустить свой собственный смартфон. Половина страны с радостью откажется от предвзятых, шпионящих iPhone и Android", - написала Уилер в пятницу. "Человек строит ракеты на Марс, маленький глупый смартфон должен быть простым, верно?".

Какое-то спустя Маск сказал Уилер, что он действительно создаст свой собственный телефон, если Twitter будет запрещен в магазинах приложений Apple и Google. "Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск.