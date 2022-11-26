Глава Twitter создаст свой телефон, если приложение удалят из магазинов

Глава Twitter создаст свой телефон, если приложение удалят из магазиновНу а что ему останется делать?
Новый владелец Twitter Илон Маск снова делает громкие заявления (к этому уже можно привыкнуть). Так, он сообщил людям, что он может создать собственный телефон, чтобы противостоять Apple и Google.
Комментарии миллиардера были сделаны в ответ на твит, направленный в его адрес подкастером и бывшей ведущей OANN Лиз Уилер. Она написала, что Маск должен сделать собственный телефон, если Apple и Google решат исключить Twitter из своих магазинов приложений, что может произойти, учитывая, что под управлением Маска в Twitter стало больше свободы слова.
"Если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, @elonmusk должен выпустить свой собственный смартфон. Половина страны с радостью откажется от предвзятых, шпионящих iPhone и Android", - написала Уилер в пятницу. "Человек строит ракеты на Марс, маленький глупый смартфон должен быть простым, верно?".
Какое-то спустя Маск сказал Уилер, что он действительно создаст свой собственный телефон, если Twitter будет запрещен в магазинах приложений Apple и Google. "Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск.