Глава UFC подтвердил серьезность желания Маска и Цукерберга подраться в клетке

«Разговаривал вчера с Марком и Илоном. Оба парня абсолютно серьезно настроены», - сказал Уайт, признав, что бой Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора в настоящее время удерживает титул самого зрелищного и грандиозного события UFC.

Однако Уайт уверен, что бой Маск против Цукерберга превзойдет его по популярности. Этот долгожданный поединок призван собрать сотни миллионов долларов на благотворительность, а стоимость платного телевизионного просмотра составит 100 долларов, а билеты на арену достигнут астрономических цен, которые скорее раскупят за за пару секунд.