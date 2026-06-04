Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2026, 14:29
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Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к чипам в теле человека

Помогут лечить болезни. Когда-нибудь
На ПМЭФ-2026 гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал 360.ru, почему почти треть россиян относится с опасением к возможному вживлению чипов в тело.
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к чипам в теле человека

© 360.ru

По его словам, любые новые технологии поначалу пугают людей. Однако в будущем вживляемые устройства смогут решать серьёзные медицинские проблемы. Они помогут людям с потерей зрения или слуха, а также значительно улучшат жизнь тех, у кого в целом есть тяжёлые ограничения по здоровью.

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к чипам в теле человека

© Ferra.ru

Абрамов напомнил, что уже сегодня многие используют носимые устройства для контроля пульса и давления, а пересадка органов стала обычной практикой. Следующий шаг — более тесное взаимодействие электроники с телом человека.

При этом, подчеркнул он, сегодня россиян волнуют не столько фантастические страхи, а вопросы национального развития, безопасности и собственного будущего. Люди хотят чувствовать себя хозяевами своей страны, строить планы и быть уверенными в завтрашнем дне. Именно эти темы сейчас в центре общественного внимания.

Источник:360.ru
Автор:Максим Многословный
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