Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к чипам в теле человека

Абрамов напомнил, что уже сегодня многие используют носимые устройства для контроля пульса и давления, а пересадка органов стала обычной практикой. Следующий шаг — более тесное взаимодействие электроники с телом человека.

При этом, подчеркнул он, сегодня россиян волнуют не столько фантастические страхи, а вопросы национального развития, безопасности и собственного будущего. Люди хотят чувствовать себя хозяевами своей страны, строить планы и быть уверенными в завтрашнем дне. Именно эти темы сейчас в центре общественного внимания.