Глава ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 одинаково опасен и для привитых и для переболевших

Глава ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 одинаково опасен и для привитых и для переболевшихОб этом он сказал на брифинге в Женеве
Генеральный директор ВОЗ заявил, что число летальных исходов, вызванных осложнениями заболеваний на фоне коронавирусной инфекции, в 2021 году превысило 3,3 миллиона человек. Гебреисус обратил внимание на то, что в 2020 году от туберкулеза, малярии и ВИЧ суммарно скончалось меньше граждан.
Он отмечает, что омикрон-штамм COVID-19 передается значительно быстрее, чем дельта-штамм вируса. Гебреисус также подтвердил, что вирус опасен независимо от того, переболел ли человек коронавирусом, либо сделал вакцину от него.
Ранее, правительство Лондона объявило чрезвычайное положение на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил британский министр здравоохранения Саджида Джавида.
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