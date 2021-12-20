Глава ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 одинаково опасен и для привитых и для переболевших

Об этом он сказал на брифинге в Женеве

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что у них появились прямые доказательства того, что омикрон-штамм COVID-19 распространяется быстрее других видов инфекции.