Наука и технологии
Вчера в 22:21
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Глава ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 одинаково опасен и для привитых и для переболевших

Об этом он сказал на брифинге в Женеве
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что у них появились прямые доказательства того, что омикрон-штамм COVID-19 распространяется быстрее других видов инфекции.
Глава ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 одинаково опасен и для привитых и для переболевших

Генеральный директор ВОЗ заявил, что число летальных исходов, вызванных осложнениями заболеваний на фоне коронавирусной инфекции, в 2021 году превысило 3,3 миллиона человек. Гебреисус обратил внимание на то, что в 2020 году от туберкулеза, малярии и ВИЧ суммарно скончалось меньше граждан.

Он отмечает, что омикрон-штамм COVID-19 передается значительно быстрее, чем дельта-штамм вируса. Гебреисус также подтвердил, что вирус опасен независимо от того, переболел ли человек коронавирусом, либо сделал вакцину от него.

Ранее, правительство Лондона объявило чрезвычайное положение на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил британский министр здравоохранения Саджида Джавида.

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Источник: РИА новости
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