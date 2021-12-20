В Лондоне ввели чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма COVID-19

Саджид Джавид заявил, что за последние сутки в Великобритании было выявлено более 10 тыс новых случаев заражения омикрон-штаммом. Это в три раза больше, чем днем ранее. Глава Минздрава отметил, что омикрон-штамм уже доминирует в стране, на него приходится около 60 процентов всех заражений COVID-19.



По информации источника, в правительстве Великобритании ведутся ожесточенные дискуссии по поводу новых, более строгих, антикоронавирусных ограничений. На данный момент, в планах – ввести локдаун на период праздничных дней.



“Почти наверняка в Англии в настоящее время происходит сотни тысяч новых инфекций омикрона в день”. – подытожил Саджид