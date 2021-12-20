В Лондоне ввели чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма COVID-19

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В Лондоне ввели чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма COVID-19Все идет к локдауну
Правительство Лондона объявило чрезвычайное положение на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил британский министр здравоохранения Саджида Джавида.
Саджид Джавид заявил, что за последние сутки в Великобритании было выявлено более 10 тыс новых случаев заражения омикрон-штаммом. Это в три раза больше, чем днем ранее. Глава Минздрава отметил, что омикрон-штамм уже доминирует в стране, на него приходится около 60 процентов всех заражений COVID-19.
По информации источника, в правительстве Великобритании ведутся ожесточенные дискуссии по поводу новых, более строгих, антикоронавирусных ограничений. На данный момент, в планах – ввести локдаун на период праздничных дней.
“Почти наверняка в Англии в настоящее время происходит сотни тысяч новых инфекций омикрона в день”. – подытожил Саджид
Источник: SRF