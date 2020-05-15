Главное предприятие по сборке iPhone пережило рекордное за последние 20 лет падение прибыли

Сообщается, что в первом квартале 2020 года прибыль Foxconn упала на 90% — до $70,3 млн. Таким образом показатели приблизились к цифрам уровня первого квартала 2000 года. Выручка при этом сократилась на 12%.

Отмечается, что в начале года одним из негативных факторов для бизнеса Foxconn оказалось снижение спроса на смартфоны в Китае — на 20%. Компания считает, что падение продаж в этом сегменте по итогам года составит 15%.

Стоит отметить, что из-за таких финансовых результатов акции Foxconn снизились на 1,4%.