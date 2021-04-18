Главного популяризатора Linux продолжают бойкотировать за высказывания о трансгендерах

Разработчики даже разместили в марте открытое письмо с требованием убрать Столлмана из фонда. Его обвинили в женоненавистничестве, трансфобии и эйблизме. В качестве примера эйблизма приводят высказывание Столлмана о том, что «если у плода синдром Дауна, вы должны сделать аборт и попробовать ещё раз». Также Столлман говорил, что трансгендерам «вовсе не обязательно использовать местоимение “они”».

Сегодня же, 18 апреля, проект Debian объявил итоги голосования среди разработчиков по поводу отношения к Ричарду Столлману. В итоге Debian решил не делать публичное заявление по поводу ситуации. Но разработчики проекта могут по своему желанию быть против Столлмана.

После возвращения Столлмана в фонд многие компании вышли из организации и прекратили её финансирование. В апреле Ричард Столлман извинился перед сообществом за своё поведение, объяснив его проблемами с социальным взаимодействием.