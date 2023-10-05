Главной задачей обещанных Украине истребителей F-16 назван перехват ракет

Эксперт видит в этом также локальную помощь перегруженным зенитным комплексам ПВО Киева. Бонерт считает, что для этих целей будет достаточно нескольких самолётов.

По оценке эксперта, F-16 могут использовать и для вооружения их крылатыми ракетами, но это вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию в силу нехватки этого вооружения.

Бонерт предположил, что Украина может использовать F-16 и для подавления ПВО. Для этого самолёты могут вооружить противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.