Главной задачей обещанных Украине истребителей F-16 назван перехват ракет

18:51, 05 октября 2023
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Главной задачей обещанных Украине истребителей F-16 назван перехват ракетИ подавление ПВО
Военный эксперт Майкл Бонерт рассказал о главной задаче обещанных Украине истребителей четвёртого поколения F-16. По словам Бонерта, такой задачей станет перехват крылатых ракет.
Эксперт видит в этом также локальную помощь перегруженным зенитным комплексам ПВО Киева. Бонерт считает, что для этих целей будет достаточно нескольких самолётов.
По оценке эксперта, F-16 могут использовать и для вооружения их крылатыми ракетами, но это вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию в силу нехватки этого вооружения.
Бонерт предположил, что Украина может использовать F-16 и для подавления ПВО. Для этого самолёты могут вооружить противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.