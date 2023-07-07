Главные квантовые технологии России покажут на Форуме будущих технологий

Сбербанк покажет собственный стенд с инновациями в области ИИ, продуктами и решениями для физических и юридических лиц. Гости смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту – SberPortal, SberBoom, SberBoom mini и SberBoxTop. Также на стенде у каждого будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO.

ОАО «РЖД» представит интерактивный контент о развитии квантовых сетей и используемых для этого технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций

Росатом представит видеоинсталляцию, демонстрирующую путь от основ квантовой механики до будущего, где квантовые компьютеры решают сложные задачи.

Газпромбанк представит инновационные стартапы (QBoard, QApp, QRate, «Дефан», а также QSpace и проект QLU), использующие квантовые компьютеры и алгоритмы для ускорения задач оптимизации и решения проблем кибербезопасности.

Правительство Москвы представит квантовый мегаполис будущего, в том числе технологии, которые улучшат транспортные системы и позволят распознавать объекты с помощью камер видеонаблюдения.

В рамках форума пройдет более 20 деловых мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие более 1 500 отечественных и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.

А 9–12 июля предваряет открытые дни Форума закрытая научная конференция ICQT 2023, где ученые проанализируют достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий.

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: Правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером Форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 – Российский квантовый центр.