Наука и технологии
18:20, 07 июля 2023
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Главные квантовые технологии России покажут на Форуме будущих технологий

С 9 по 14 июля 2023 г.

Форум будущих технологий, который пройдет в Москве с 9 по 14 июля 2023 года, представит квантовые технологии и продукты от государственных корпораций и ключевых разработчиков. В дни открытых дверей форума 13 и 14 июля высокотехнологичные продукты в области квантовых технологий продемонстрируют такие компании, как ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», Правительство Москвы и ПАО «Сбербанк».

  • Сбербанк покажет собственный стенд с инновациями в области ИИ, продуктами и решениями для физических и юридических лиц. Гости смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту – SberPortal, SberBoom, SberBoom mini и SberBoxTop. Также на стенде у каждого будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO.

  • ОАО «РЖД» представит интерактивный контент о развитии квантовых сетей и используемых для этого технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций

  • Росатом представит видеоинсталляцию, демонстрирующую путь от основ квантовой механики до будущего, где квантовые компьютеры решают сложные задачи.

  • Газпромбанк представит инновационные стартапы (QBoard, QApp, QRate, «Дефан», а также QSpace и проект QLU), использующие квантовые компьютеры и алгоритмы для ускорения задач оптимизации и решения проблем кибербезопасности.

  • Правительство Москвы представит квантовый мегаполис будущего, в том числе технологии, которые улучшат транспортные системы и позволят распознавать объекты с помощью камер видеонаблюдения.

В рамках форума пройдет более 20 деловых мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие более 1 500 отечественных и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.

А 9–12 июля предваряет открытые дни Форума закрытая научная конференция ICQT 2023, где ученые проанализируют достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий.

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: Правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером Форума выступает ПАО «Сбербанк». Организатор научной конференции ICQT 2023 – Российский квантовый центр.

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