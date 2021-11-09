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Главные причины пить цикорий

Но не слишком горячим
Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что регулярное употребление цикория может улучшить состояние кишечника, а также снизить уровень сахара в крови.
Главные причины пить цикорий

Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры.

Ирина Рыль
Врач-диетолог

Однако, не рекомендуется применять цикорий одновременно с антибиотиком, так как он может снизить эффективность препарата. Кроме этого, противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.

Ранее диетолог Сури Дадашева предупредила, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА спорт
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