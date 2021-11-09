Главные причины пить цикорий

Однако, не рекомендуется применять цикорий одновременно с антибиотиком, так как он может снизить эффективность препарата. Кроме этого, противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.



Ранее диетолог Сури Дадашева предупредила, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.



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