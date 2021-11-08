Наука и технологии
Сегодня в 13:16
1 мин.

Врач рассказала о связи горячего чая и рака пищевода

Все из-за повреждений, вызванных высокой температурой
Врач-терапевт Сури Дадашева предупредила об опасности употребления горячих напитков, а также рассказала, почему это может стать опасным для жизни.
Врач рассказала о связи горячего чая и рака пищевода

По словам Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.

При употреблении горячих напитков терапевт посоветовала дать им остыть или добавить в них холодного молока.

Ранее появилась информация о том, какой овощ может защитить организм от рака. Диетолог заявила, что помидоры защищают организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания

Источник: РИА спорт