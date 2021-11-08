Врач рассказала о связи горячего чая и рака пищевода

По словам Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.



При употреблении горячих напитков терапевт посоветовала дать им остыть или добавить в них холодного молока.



Ранее появилась информация о том, какой овощ может защитить организм от рака. Диетолог заявила, что помидоры защищают организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания