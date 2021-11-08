Врач рассказала о связи горячего чая и рака пищевода

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Врач рассказала о связи горячего чая и рака пищеводаВсе из-за повреждений, вызванных высокой температурой
Врач-терапевт Сури Дадашева предупредила об опасности употребления горячих напитков, а также рассказала, почему это может стать опасным для жизни.
По словам Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.
При употреблении горячих напитков терапевт посоветовала дать им остыть или добавить в них холодного молока.
Ранее появилась информация о том, какой овощ может защитить организм от рака. Диетолог заявила, что помидоры защищают организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания
Источник: РИА спорт