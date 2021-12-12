Главный актёр «Матрицы» оценил идею секса с его аватаром в виртуальной реальности

Обсуждая тему виртуальных миров, Киану Ривз в интервью зашёл так далеко, что сказал, что он вполне открыт к VR-порно, в котором фанаты могли бы заниматься сексом с его аватаром.

Интервьюер актёру о том, что одним из самых популярных модов для Cyberpunk 2077 был тот, который позволял заняться сексом с героем Ривза — Джонни Сильверхэндом. Знаменитость оценила эту идею положительно. А вот Мосс заявила, что никогда бы не согласилась на подобное.