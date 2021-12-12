Главный актёр «Матрицы» оценил идею секса с его аватаром в виртуальной реальности

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Главный актёр «Матрицы» оценил идею секса с его аватаром в виртуальной реальностиОн совсем не против
Скоро в кинотеатрах выйдет четвёртая часть «Матрицы». В ней снимутся звёзды прошлых частей — Киану Ривз (Нео) и Керри-Энн Мосс (Тринити). Помимо фильма создатели представили технодемку «Матрица: Пробуждение» на Unreal Engine 5. В связи с этим всем журналисты взяли интервью у главных актёров «Матрицы».
Обсуждая тему виртуальных миров, Киану Ривз в интервью зашёл так далеко, что сказал, что он вполне открыт к VR-порно, в котором фанаты могли бы заниматься сексом с его аватаром.
Интервьюер актёру о том, что одним из самых популярных модов для Cyberpunk 2077 был тот, который позволял заняться сексом с героем Ривза — Джонни Сильверхэндом. Знаменитость оценила эту идею положительно. А вот Мосс заявила, что никогда бы не согласилась на подобное.
Источник: Futurism