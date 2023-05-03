Главный экономист Microsoft: ИИ «нанесет реальный ущерб»

Выступая на заседании Всемирного экономического форума в Женеве, Шварц подчеркнул необходимость регулирования ИИ. Шварц признал, что ИИ уже используется недобросовестными лицами. Он предложил законодателям подождать, пока технология нанесет «реальный вред», прежде чем вводить регулирование. Экономист Microsoft подчеркнул, что выгоды от регулирования должны перевешивать его издержки для общества.

Политики оказывают давление на компании, требуя от них принятия мер защиты в отношении ИИ. Поскольку такие инструмент становятся все более распространенными, многие опасаются возможности злоупотреблений. Шварц подчеркнул, что для предотвращения вреда и защиты общества необходимо вводить нормы регулирования.