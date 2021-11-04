Главный плюс фитнеса по интернету

Главный плюс фитнеса по интернетуИ неважно занимаетесь ли вы с инструктором, либо самостоятельно
Витковская отметила, что заниматься можно с инструктором, либо самостоятельно, но первый вариант, все же, предпочтительнее, потому что специалист поможет отрегулировать нагрузку, подскажет необходимые упражнения и сможет верно оценить ваше состояние.
Допустим, если у человека начинается рабочий день в 7:00, он может выйти на связь из дома, полчаса активно тренироваться, потом пойти в душ и уже по своим делам. У него есть режим, он связан определенным временным промежутком, чувствует себя в форме и тонусе
Эксперт добавила, что онлайн-тренировки эффективны в том случае, если занимающийся действительно продуктивен, в этом случае можно скачать приложение и заниматься самостоятельно. Если же такой способ не для вас, имеет смысл найти педагога, это обойдется дороже, но повысит результативность.
Витковская посоветовала каждому человеку, вне зависимости от того, работает ли он удаленно или в офисе, установить режим дня и ввести в него простые упражнения для двигательной активности.