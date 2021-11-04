Главный плюс фитнеса по интернету

Эксперт добавила, что онлайн-тренировки эффективны в том случае, если занимающийся действительно продуктивен, в этом случае можно скачать приложение и заниматься самостоятельно. Если же такой способ не для вас, имеет смысл найти педагога, это обойдется дороже, но повысит результативность.



Витковская посоветовала каждому человеку, вне зависимости от того, работает ли он удаленно или в офисе, установить режим дня и ввести в него простые упражнения для двигательной активности.